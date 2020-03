Endlich ziehen die Eheleute unter ein Dach! Kaley Cuoco (34) ist seit Sommer 2018 mit dem Reiter Karl Cook verheiratet. Obwohl das Paar auf Social Media unzertrennlich wirkt, hat es seit seiner Eheschließung nicht zusammengewohnt. Wegen seiner unterschiedlichen Jobs hat das unkonventionelle Liebespaar bislang getrennte Wohnungen. Doch in wenigen Wochen wird sich diese Situation ändern – und Kaley und Karl werden endlich in ein gemeinsames Liebesnest ziehen!

Die The Big Bang Theory-Bekanntheit und ihr Liebster haben vor einiger Zeit nämlich begonnen, ein Haus zu bauen – das soll jetzt ihr Lebensmittelpunkt werden. "Wir haben fertig gebaut, wir sind so aufgeregt", freute sich die Blondine im Interview mit Access. Der Einzugstag steht auch schon kurz bevor – wenn sie ihre neue HBO-Serie "The Flight Attendant" abgedreht hat, steht dem Umzug nichts mehr im Wege. "Wenn ich im April endlich fertig bin, werden wir endlich gemeinsam in unser Haus einziehen", zeigte sie sich begeistert. Alleine wird das Paar nicht in seinem neuen Domizil leben – die beiden werden ihre Hunde, die Hasen, ihre Ziegen und Pferde mitnehmen.

Ob vielleicht auch bald ein Kind das Glück des Paares perfekt machen wird? Abgeneigt sind die beiden von der Idee, bald Eltern zu werden, nicht. Ein guter Freund der Turteltauben machte Anfang 2019 in einem Interview deutlich, dass Kaley nach ihren beruflichen Highlights Nachwuchs bekommen möchte.

Instagram / kaleycuoco Karl Cook und Kaley Cuoco in den Flitterwochen in der Schweiz

Instagram / kaleycuoco Karl Cook und Kaley Cuoco an ihrem Hochzeitstag

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Karl Cook im Dezember 2018



