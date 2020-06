Wie niedlich! Michael Wendler und seine Laura (19) könnten momentan wohl kaum glücklicher sein: Erst am vergangenen Freitag haben sich der Schlagerstar und die Influencerin standesamtlich das Jawort gegeben. Nur wenige Tage später steht bei den beiden schon die nächste Feier an: Michael ist am Montag 48 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmete Laura ihm rührende Worte im Netz!

Auf Instagram hat die 19-Jährige nun ein Selfie ihres Ehemanns geteilt, auf dem er zwischen Rosen und roten Luftballons mit einem strahlenden Lächeln hervorblickt. Darunter widmete Laura ihm einfühlsame Zeilen: "Weil hundert Mal nicht genug sind, schicke ich dir nochmals tausend Geburtstagsgrüße und Küsse. Du bist mein Leben, meine Welt, mein Held, mein Beschützer, meine bessere Hälfte, mein Partner in Crime, meine große Liebe..." Darüber hinaus freute sich die Netz-Bekanntheit, dass es der erste Geburtstag an seiner Seite als seine Frau war: "Der Tag mit dir war wunderschön."

Michaels (48) Ehrentag haben die beiden auf ihrem jüngst erstandenen Boot verbracht. Auch die Tochter des "Egal"-Interpreten, Adeline Norberg, war mit an Bord und feierte mit den beiden bei einer Spritztour auf dem Wasser unter strahlend blauem Himmel. Dazu gab es zahlreiche gesunde Snacks, wie Gemüse und Quark.

Michael Wendler im Juni 2020 in Florida

Laura und Michael Wendler im März 2020 in Köln

Michael Wendler und seine Laura im Mai 2020 in Köln



