Heißes Foto-Statement von Gülcan Kamps (37)! Die Blondine erreichte mit ihren Moderationen innerhalb des Musik-Senders Viva und Reality-Formaten wie "Gülcan und Collien ziehen aufs Land" und "Gülcans Traumhochzeit" in den 90er Jahren Kultstatus. Sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. So sprach sie vor einiger Zeit auch über ihr Wohlbefinden und ihr Vorhaben, abzunehmen. Jetzt gab die Moderatorin ein erstes Body-Update seit der aktuellen Diät – und dieses präsentierte sie in einem äußerst heißen Outfit.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darstellerin ein sexy Bild, auf dem sie ihre Hose lediglich mit einem BH-Oberteil kombinierte. "Meine Gesundheit war mir schon immer wichtig-also startete ich Ende Mai – für mich und meine Gesundheit – die Mission 'Summer Body' und ich fühle mich heute schon viel fitter, gesünder und ausgeglichener", schrieb sie in dem zugehörigen Bildbeitrag. Sie habe bei einem Shooting vor der Diät festgestellt, dass sie zugenommen hatte. Mittlerweile sei sie aber wieder in Richtung Traumgewicht.

In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger um Gülcan geworden, aber das will sie bald wieder ändern. "Ich habe den Beruf der Moderatorin mit all seinen Stationen gelernt und zehn Jahre mit ganz viel Liebe und Leidenschaft ausgeübt und in diesem Beruf möchte ich wieder arbeiten", erklärte sie jüngst in einem anderen Instagram-Post. Das wird ihre Fans sicher sehr freuen!

