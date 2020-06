Kaitlynn Carter (31) zieht nach ihrer letzten Beziehung Konsequenzen. Die Blondine hatte im vergangenen Sommer eine kurz währende Romanze mit Miley Cyrus (27). Bis zu ihrer Trennung im September zeigten sich die beiden Frauen immer mal wieder ganz vertraut in der Öffentlichkeit und machten aus ihrer Zuneigung keinen Hehl. Doch Liebesbekenntnisse vor aller Welt möchte die Influencerin bei ihren zukünftigen Partnern vermeiden!

"Was ich beim Dating nun realisiert habe, ist, dass ich es privat halten möchte", erklärt Kaitlynn vor wenigen Tagen im Podcast The Viall Files. Obwohl sie und die "Wrecking Ball"-Interpretin versucht hätten, ihre Liebe so gut es geht zu verstecken, sei es nicht wirklich gelungen. Vor allem nach dem Scheitern ihrer Verbindung sei es für die 31-Jährige schwer gewesen: "Es ist hart, eine Trennung im Fokus der Medien durchzumachen", gibt die Ex von Brody Jenner (36) zu. Trotzdem habe sie viel aus dieser Zeit gelernt und für sich mitnehmen können.

Ihre neuen Vorsätze hat die US-Amerikanerin direkt in die Tat umgesetzt – denn, wie sie verrät, hat sie jemand Neues kennengelernt. "Mit der Person, die ich gerade sehe, versuche ich es ruhig anzugehen und stelle sicher, dass alles gut funktioniert", erklärt sie. Wer die oder der Glückliche ist, behielt sie für sich.

Anzeige

Getty Images Kaitlynn Carter, 2020

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in Los Angeles

Anzeige

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter im Mai 2020

Findet ihr es schade, dass Kaitlynn ihre Beziehung jetzt privat halten will? Ja, total! Nein, ich würde es auch so handhaben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de