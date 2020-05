Läuft da wieder was zwischen Brody Jenner (36) und Kaitlynn Carter (31)? 2018 hatten sich die Blondine und der Stiefbruder von Kylie Jenner (22) ganz romantisch in Indonesien das Jawort gegeben. Knapp ein Jahr später war zwischen den beiden aber alles aus und vorbei. Kaitlynn tröstete sich daraufhin kurzzeitig mit Miley Cyrus (27) über ihren Liebeskummer hinweg. Doch kommen sich Brody und seine Ex jetzt wieder näher?

Fans spekulieren jetzt über ein mögliches Liebes-Comeback der beiden. Grund dafür ist ein Bild auf Instagram, das die Bloggerin kürzlich auf ihrem Account veröffentlichte. Auf dem Schnappschuss posiert die Beauty auf einer Bank, während sich Brody im Fenster hinter ihr spiegelt. Offenbar hat der Sohn von Caitlyn Jenner (70) das Foto geschossen. Ihre Community wittert hier eine Reunion der einstigen Eheleute: "Ich hoffe, ihr beiden seid wieder zusammen" und "Ich liebe euch beide zusammen", lauten einige der Kommentare unter dem Beitrag.

Dass die beiden auch nach ihrer Trennung gut miteinander klarkommen, deutete sich schon Ende Februar an. Kaitlynn und Brody verbrachten gemeinsam Zeit auf Bali, um dort die Hochzeit eines gemeinsamen Freundes zu feiern. Die 31-Jährige postet damals einen kurzen Clip im Netz, in dem sie mit ihrem ehemaligen Partner nebeneinander im Flugzeug sitzend zu sehen ist.

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter im Mai 2020

Instagram / brodyjenner Brody Jenner im April 2020

Instagram / kaitlynn Bloggerin Kaitlynn Carter



