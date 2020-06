Kim Kardashian (39) hat eine große Veränderung gewagt! Eigentlich kennen die Fans der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sie mit langen braunen Haaren. Gelegentlich unterzieht sie sich aber auch mal dem einen oder anderen Umstyling, wie zum Beispiel Ende des vergangenen Jahres. Damals trennte sie sich von ihrer langen Mähne und ließ sich einen kurzen Bob schneiden. Jetzt hat sich Kim wieder eine neue Frisur verpassen lassen: Sie trägt ihre Haare jetzt dunkelrot!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 39-Jährige stolz ihren neuen Look. In mehreren Sequenzen posiert sie vor der Kamera und setzt dabei ihre Haare in Szene, die sie zu einer Hochsteckfrisur zusammengebunden hat. Dabei ist kaum zu übersehen, dass ihre Mähne plötzlich in einem kräftigen Dunkelrot erscheint. "Hey Leute, ich habe meine Haare rot gefärbt. Mögt ihr es?", fragte die vierfache Mutter ihre Community. Die Reaktionen der Fans im Netz sind jedoch eher gespalten. Während einige von dem Look ganz aus dem Häuschen sind, scheinen andere eher weniger begeistert. Ein Twitter-Nutzer schrieb beispielsweise: "Rote Haare stehen dir nicht. Du wirkst älter."

Kim hat sich jedoch nicht das erste Mal für eine rote Haarpracht entschieden. Bereits im Februar des vergangenen Jahres präsentierte sich die Unternehmerin im Netz mit feuerroten kurzen Haaren. Doch diese Veränderung war damals nur von kurzer Dauer: Nur wenige Tage später erstrahlte sie wieder mit ihrer gewohnten brünetten Mähne.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2020

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / kimkardashian Reality-Star Kim Kardashian, Februar 2019



