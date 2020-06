Paris Jackson (22) im offenen Liebestalk! Die Tochter von Poplegende Michael Jackson (✝50) ist seit mittlerweile zwei Jahren glücklich vergeben – und zwar an Musiker Gabriel Glenn. Das Paar soll sogar schon übers Heiraten nachdenken. Dass die 21-Jährige sich vorstellen kann, mit einem Mann vor den Traualtar zu schreiten, wundert sie selbst am meisten, denn: Sie offenbarte nun, dass sie ihre bisherigen Beziehungen hauptsächlich mit Ladys eingegangen war.

"Ich dachte immer, ich heirate mal eine Frau. Ich habe mehr Frauen in meinem Leben gedatet, als Männer", erklärte sie in der ersten Folge ihrer Doku "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn", die jetzt auf Facebook Watch zu sehen ist. Die Öffentlichkeit wisse nur von drei Ex-Freunden. Aber abseits des Rampenlichts sei sie auch mit vielen Ladys zusammen gewesen – unter anderem bandelte sie mal mit Cara Delevingne (27) an.

Trotzdem würde sich die Sängerin nicht als bisexuell bezeichnen. "Ich habe mehr als nur Männer und Frauen gedatet. Ich hatte ein Date mit einem Mann, der eine Vagina hatte", erzählte sie. Für sie käme es beim Kennenlernen einfach nur auf die Person an.

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn, The Soundflowers

Gareth Cattermole/Getty Images for Burberry Paris Jackson und Cara Delevingne auf der London Fashion Week

Getty Images Paris Jackson im Dezember 2018



