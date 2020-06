Sarah Lombardi (27) platzt der Kragen! Eigentlich hatte die Sängerin heute einen schönen Tag mit ihrem Liebsten Julian Büscher (27) verbringen wollen – doch ein Unbekannter hat dem Paar den Kletterausflug ordentlich vermiest. Nachdem die Beauty und ihr Freund aus dem Actionpark zurück zu ihrem geparkten Auto kamen, erwartete sie eine böse Überraschung: Die Scheibe des Wagens wurde eingeschlagen und Sarahs Handtasche samt Wertsachen geklaut.

"Leute ich bin stinksauer. Irgendein Penner hat unsere Scheibe im Auto eingeschlagen, meine Handtasche mitgenommen", beginnt die einstige DSDS-Teilnehmerin eine regelrechte Wutrede in ihrer Instagram-Story und zeigt dabei die zersplitterte Scheibe und die Scherben auf dem nun leeren Rücksitz. Vor allem, dass neben Geld und Kopfhörern auch Ausweis und Karten weg sind, geht der 27-Jährigen auf die Nerven: "Ich kann es einfach nicht verstehen, warum nimmt man nicht einfach das Geld raus, alle Wertsachen mit, aber lasst doch einfach die anderen Sachen da, wie meinen Ausweis, meine ganzen Personalien, damit kannst du doch eh nichts anfangen."

Damit sie vielleicht doch wieder an ihre Dokumente kommt, wendet sich die Brünette am Ende sogar mit einem äußerst ungewöhnlichen Aufruf an den unbekannten Täter oder einen möglichen Finder: "Nimm dir das Zeug raus, gib die Tasche bei der Polizei ab, von mir aus zahl ich noch einen Finderlohn."

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

Getty Images Sängerin Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2019



