Für erotische Aufnahmen von Georgina Fleur (30) müssen Fans tief in die Tasche greifen: Knapp 27 Euro monatlich kostet es User der Internetplattform onlyfans.com, wenn sie sexy Bilder der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin sehen wollen. Zusätzlich gibt es einen Clip, in dem sie die Beine spreizt. Dafür müssen Nutzer sogar 180 Euro hinblättern. Doch warum verlangt Georgina so viel Geld? Im Promiflash-Interview rechtfertigt die rothaarige Beauty die Preise...

"Dadurch, dass die Shoots alle professionell mit Visagistin, Friseur, tollen, bekannten Fotografen stattfinden, die natürlich für ihre tolle Arbeit bezahlt werden müssen, versuche ich, die Ausgaben grob zu decken", erklärte Georgina. Auch die 180 Euro für den 17 Sekunden langen Erotik-Clip hält die 30-Jährige für angemessen. Immerhin beinhaltet dieses Angebot ein ganz besonderes Extra: User können mit Georgina chatten!

Aber wie viel nackte Haut gibt es eigentlich auf ihrem OnlyFans-Profil zu sehen? Im Promiflash-Gespräch gab sich das Reality-TV-Sternchen geheimnisvoll und verriet lediglich: "Es gibt natürlich etwas freizügigere Fotos." Ihr persönlich gefalle aber vor allem die Chat-Funktion. "Das macht unglaublich viel Spaß, und man kommt oft in nette Konversationen."

Georgina Fleur, bekannt durch "Der Bachelor"

Georgina Fleur im September 2017

Georgina Fleur im Februar 2020



