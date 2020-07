Ist das etwa die Antwort auf die Krisenspekulationen? Nach Bachelor in Paradise sorgte Michael Bauer (29) für große Aufregung in der Flirtshow-Welt. Obwohl er in der Show mit Natalie Stommel angebandelt hatte, gab er ihr direkt im Anschluss den Laufpass und machte seine Beziehung zu Stephanie Lindner offiziell. Die Fans vermuteten zuletzt allerdings, dass sich die beiden schon wieder ausgeturtelt haben. Nicht nur Stephi hatte alle Pärchen-Pics auf Social-Media gelöscht, sondern auch Michi hat ordentlich aussortiert. Bestätigt die Blondine in ihrem neuesten Post jetzt das Liebes-Aus?

"Ich kann das, was ich über das Leben gelernt habe, in drei Wörtern zusammenfassen: Es geht weiter", schreibt das Model auf Instagram zu einem professionellen Foto, auf dem es mit geschlossenen Augen, aber lachend vor der Kamera posiert. Deutet sie mit diesen Zeilen etwa an, dass sie kürzlich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat und jetzt positiv in die Zukunft schauen will? "Auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar", philosophiert die Beauty und lässt dadurch weiter annehmen, dass sie zuletzt schwierige Zeiten durchgemacht hat.

Während die Münchnerin in ihrem Post offenbar schon recht offen mit der vermeintlichen Trennung umgehen kann, hat sich Michi auf Promiflash-Anfrage bisher noch nicht zu den Spekulationen geäußert. In seinem Feed taucht immerhin auch noch der ein oder andere verliebte Schnappschuss der beiden auf.

Instagram / stephanielindner Stephanie Lindner

Instagram / stephanielindner Stephanie Lindner, Influencerin

Instagram / magic90mike Stephanie Lindner und Michi Bauer



