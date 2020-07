Ihr Liebesleben gleicht einer rasanten Achterbahnfahrt! Jennifer Frankhauser (27) ist schon seit einigen Monaten offiziell Single. Erst im März bestätigte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) das Liebes-Aus mit ihrem Freund Steffen. Anschließend wurde der Ludwigshafenerin ein heißer Flirt mit dem ehemaligen Love Island-Schnuckel Tobias Wegener (27) nachgesagt. Doch wie sieht es aktuell bei der Beauty aus? Im Promiflash-Interview verrät Jenny nun ihren derzeitigen Beziehungsstatus!

Single oder doch vergeben? Gegenüber Promiflash packt die brünette Beauty aus. "Ich sage mal so, ich bin sehr glücklich, aber der Rest bleibt erst mal ganz privat. Es geht im Leben um so viel mehr als um den Beziehungsstatus", gibt die 27-Jährige im Gespräch vielsagend zu. Sie fühle sich auch ohne Mann an ihrer Seite vollkommen.

Nicht nur ge­fühls­mä­ßig scheint die TV-Bekanntheit mit sich im Reinen zu sein – auch ihren Body liebt sie zurzeit mehr denn je. Durch viel Sport und gesunde Ernährung nahm die brünette Schönheit sagenhafte 16 Kilo ab. "Ich gehe, so oft ich kann, zum Sport, aber ganz ohne Druck. Ich mache das auch, weil es mir Spaß macht, mir gut tut und natürlich, um mich fit zu halten", erzählt sie gegenüber Promiflash stolz.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin und TV-Bekanntheit



