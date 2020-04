Was läuft zwischen Jennifer Frankhauser (27) und Tobias Wegener (27)? Seit Kurzem brodelt die Gerüchteküche: Die ehemalige Dschungelkönigin versicherte im Netz, dass ihr der Ex-Love Island-Hottie durchaus gefallen könnte. Die Fans zeigten sich begeistert und scheinen sich eine Liaison zwischen den beiden zu wünschen. Ob sich vielleicht längst etwas entwickelt hat? Tobi gibt ein Flirt-Update – das durchaus Raum für Spekulationen lässt.

Während einer Instagram-Fragerunde meinte ein User, dass Jenny hervorragend zum Promis unter Palmen-Star passen würde. Die Reaktion der Influencerin: "Höre ich tatsächlich öfter. Ist ein lustiger Typ." Ob Tobi ebenfalls angetan wäre? "Ich fand es eine nette Geste. Ich finde es auch toll und es berührt mich. Ich finde es schön, Anerkennung von Promis zu bekommen", erklärt der 27-Jährige im RTL-Interview. In Kontakt würden die zwei aber noch nicht stehen – oder etwa doch? Verlegen und mit einem breiten Grinsen im Gesicht stammelt Tobi vor sich hin: "Ehm, nö. Ne, echt nicht. Nein, nein, alles gut."

Mit ihren Tattoos und den langen Haaren würde Jenny jedenfalls in Tobis Beuteschema passen. "Ist eine attraktive Frau, ja", beteuert der Fitness-Fan. Werden also demnächst die Flirt-Skills ausgepackt? Vorerst will er offenbar den Ball flach halten: "Wenn ich auch einer Veranstaltung bin und Jenny Frankhauser wäre auch da, dann würde ich ganz normal Smalltalk halten."

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im September 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Januar 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Teilnehmer



