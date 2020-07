Caroline Einhoff macht wahrlich das Beste aus ihrer derzeitigen Situation. Im vergangenen Jahr um diese Zeit befand sich die Influencerin noch in Los Angeles. Damals war sie für ihre sexy Schnappschüsse mit ihrem heutigen Ex-Freund Jeff Kasser bekannt. Gemeinsam besuchten die zwei natürlich auch das berühmte Coachella-Festival. Reisen in die USA und auch Musikveranstaltungen dieser Größe sind aufgrund der aktuellen Lage noch immer nicht gestattet. Das lässt Caro aber nicht Trübsal blasen. Im Gegenteil!

Die sexy Posts aus dem vergangenen Jahr lässt die Schönheit nämlich auch 2020 nicht auf Instagram vermissen. Ob Bikini-Fotos, Throwback-Bilder oder auch mal entspannt in einem Body – wichtig ist wohl nur, dass Caro auf ihren Fotos möglichst viel Haut zeigt. Genau so lieben ihre Follower die 29-Jährige! Immerhin bringt sie mit den freizügigen Aufnahmen glatt den Sommer aufs private Telefon, den Laptop und Co.

Vor allem unter einem aktuellen Bikini-Bild hagelt es bewundernde Kommentare. "Wow" oder "Heftiger Body", sind sich die Fans im Netz einig. Für ihren Traumkörper nimmt Caro allerdings auch einiges auf sich. Nicht nur regelmäßiges Training stählt ihre Muskeln, sie lässt außerdem immer mal wieder die sogenannte Emsculpt-Behandlung vornehmen – eine Methode, die den Muskelaufbau durch Magnetwellen fördert.

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caro Einhoff im Juni 2020

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caro Einhoff beim Coachella 2019

Anzeige

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff im Juli 2019



