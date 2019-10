Sind sie das heißeste Paar, das Instagram aktuell zu bieten hat? Caroline Einhoff gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands: 1,5 Millionen Follower verfolgen stetig das Leben der schönen Brünetten. Ergänzt wird ihr Feed regelmäßig durch ihren Partner Jeff Kasser. Caro und das amerikanische Male-Model gehen bereits seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Dass die beiden durchtrainierten Web-Stars noch genauso verliebt sind wie am ersten Tag, beweisen sie nun einmal mehr mit besonders aufreizenden Paar-Schnappschüssen!

Keine Frage – mit ihren Traumkörpern müssen sich die zwei definitiv nicht verstecken! Deshalb setzen Caro und Jeff wohl auch gerne auf ziemlich freizügige Fotos. Ob nur mit Unterhose bekleidet und knutschend im Spiegel, oberkörperfrei im Schnee oder innig kuschelnd in luftigen Outfits auf einem Festival – für ihre Instagram-Liebesbilder begeben sich die beiden stets in sexy Posen und dürften ihren Followern damit ordentlich einheizen.

Während Caro aus Deutschland kommt, hat Jeff seine Wurzeln in Tennessee. Doch wie fanden die beiden zueinander? Bereits vor einiger Zeit erklärte das Duo in einem YouTube-Clip, dass Caro Jeff eine Nachricht geschickt habe, in der sie ihm ein Kompliment für seine Arbeit machte. Zu der Zeit war das Male-Model gerade in Europa unterwegs, für Caro legte Jeff schließlich einen Zwischenstopp in Frankfurt ein. Seitdem gehen die beiden Turteltauben zusammen durchs Leben.

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff, Influencerin

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff und Freund Jeff

Instagram / jeffkasser Caroline Einhoff und Jeff Kasser, Instagram-Paar

