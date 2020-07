Happy Birthday, Dominic Harrison (29)! In wenigen Wochen wird der Influencer erneut Vater. Schon jetzt können er und seine bessere Hälfte Sarah Harrison (29) es kaum erwarten, ihre zweite Tochter endlich kennenzulernen. Bevor es aber so weit ist, lässt der baldige zweifache Vater sich heute noch einmal selbst feiern. Der freudige Anlass: Dominic wurde heute 29. Mit einem zuckersüßen Netz-Beitrag gratuliert Sarah ihrem Domi zu seinem Ehrentag.

"Happy Birthday, mein Schatz! Ich liebe dich", schreibt Sarah zu einer Collage auf Instagram. Auf den Bildern posieren die Eltern überglücklich und lassen keinen Zweifel daran, wie sehr sie ihren letzten Familienurlaub zu dritt in Kroatien genießen. Mit den Hashtags #teamharrison und #loveofmylife macht die 29-Jährige zudem deutlich, wie happy sie mit ihrem Mann nach über zwei Jahren Ehe noch immer ist.

Auch Dominic veröffentlichte ein Bild aus der gleichen Foto-Session und lässt damit seine Fans an seinen Geburtstagswünschen teilhaben. "An meinem besonderen Tag möchte ich mir einfach nur Glück wünschen, das niemals endet. Alles Gute zum Geburtstag an mich selbst", kommentiert er die Aufnahme von sich, Sarah und Töchterchen Mia (2).

