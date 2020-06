Bei den Harrisons sind die Koffer gepackt! Dominic (28) und Sarah (29) erwarten nach Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind. Das Influencer-Pärchen hält seine Follower über sein Leben immer auf dem Laufenden. So teilten sie erst vor Kurzem mit, dass Sarah täglich an Übungswehen leide und schwere Beine habe. Da scheint eine kleine Auszeit genau das Richtige zu sein. Die dreiköpfige Familie fährt ein letztes Mal gemeinsam in den Urlaub, bevor das Baby zur Welt kommt.

In einem YouTube-Video verkündete das Trio ganz glücklich: "Wir haben uns entschlossen, dass wir sechs Tage nach Kroatien fahren." Sarah erzählte, dass sie erst einen Tag zuvor gebucht hätten, da es eine spontane Aktion gewesen sei. "Das wird uns auch noch mal richtig guttun, vor der Geburt […] noch mal Urlaub zu machen, bevor wir dann auch zu viert sind", freute sich die werdende Mutter. Gerade ihr sei es wichtig, sich zu entspannen und die Füße hochzulegen. Und einen Grund zu feiern scheint es auch zu geben. "Mein Göttergatte wird 29", schwärmte sie von ihrem Domi.

Ihren letzten Familienurlaub verbrachten die Harrisons im März am Strand von Dubai, doch dafür hatten sie damals einen regelrechten Shitstorm kassiert. Ihre Follower fanden den Feriencontent in der aktuellen Gesundheitskrise deplatziert. "Wir hätten einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken sollen, ob das alles so angebracht war", zeigte sich Sarah verständnisvoll.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 34. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de