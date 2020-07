Wie ging es nach den Dreharbeiten von Are You The One? mit diesem "Perfect Match" weiter? Bei der Kuppelshow mussten die Kandidaten ihre angeblichen Seelenverwandten finden. Die Liebesexperten waren der Meinung, dass die beiden Teilnehmer Aleksandar Petrovic (29) und Laura Morante (29) kompatibel seien. Und tatsächlich haben sie in der Show zueinandergefunden und das Spiel mithilfe der anderen Kandidaten gewonnen. Laura verriet jetzt in einem Promiflash-Interview, in welcher Beziehung sie zu Aleks steht.

"Als Aleks rein kam, wusste ich, dass er mein Match ist", beschrieb Laura ihr erstes Treffen mit dem Maschinenbauingenieur gegenüber Promiflash. Sie habe es im Gefühl gehabt, dass er der Richtige sei. Es habe aber trotzdem nicht für mehr als Freundschaft gereicht: "Zwischen Aleks und mir war halt keine Anziehung", offenbarte die 29-Jährige. Sie könne aber auch die Entscheidung der Liebespsychologen nachvollziehen, da die beiden sich gut verstehen würden. "Er ist ein superloyaler Mensch und sehr ehrlich", schwärmte sie von dem Muskelmann.

Auch wenn es mit Lauras eigentlichem Match nicht funktionierte, knistert es dafür mittlerweile zwischen ihr und einem anderen Ex-Mitstreiter. "Juliano und ich lernen uns beide gerade etwas besser kennen und er zieht ja auch bald nach Köln. Also, wir schreiben auch täglich", gab die Friseurmeisterin zu.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / aleks_petrovic1 Der "Are You The One?"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Instagram / juliano_nuernberg Juliano im Mai 2020



