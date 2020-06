Findet man sein Liebesglück abseits der Kameras etwa doch besser? Bei Are You The One? suchten kürzlich 21 Singles im TV nach ihren passenden Matches – Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik fanden in der Show schnell zueinander und sind auch heute noch ein glückliches Paar. Weniger reibungslos verlief das TV-Dating für zwei andere Teilnehmer: Laura Morante (29) und Juliano fanden vor laufender Kamera nicht zueinander – dafür soll es jetzt nach der Sendung aber gewaltig zwischen den beiden knistern!

Gegenüber Promiflash gibt Laura nun zu: "Juliano und ich lernen uns beide gerade etwas besser kennen und er zieht ja auch bald nach Köln. Also, wir schreiben auch täglich." Die Friseurmeisterin lässt das Ganze nun einfach auf sich zukommen. Zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus kann sie dennoch klar sagen: "Ich bin auf jeden Fall Single, aber ich bin offen, ich möchte eine ernsthafte Beziehung."

Schon während der Sendung flirteten Laura und Juliano immer wieder miteinander, zu mehr kam es aber nicht. Am fehlenden Interesse der 29-Jährigen lag das nicht – sie betonte immer wieder, ein Auge auf den durchtrainierten Bayer geworfen zu haben.

