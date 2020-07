Siria Campanozzi erklärt, warum sie sich schon bald die Brüste entfernen lassen wird! Mit Promiflash sprach die Temptation Island-Kandidatin bereit vor einigen Tagen darüber, dass sie aufgrund einer Erbkrankheit unter erhöhtem Krebsrisiko leidet. Da allerdings noch einige Untersuchungen ausstanden, wusste sie noch nicht, wann genau sie sich für den Eingriff entscheiden wird. In einem aktuellen Fernsehinterview gab der Lockenschopf nun ein beunruhigendes Update: Bei Siria wurden bereits Knötchen im Busen entdeckt, sodass die Amputation bereits in den kommenden Wochen erfolgen soll!

Die Freundin von Davide Tolone sprach mit RTL über ihr schweres Schicksal. In ihrer Familie leiden einige unter dem Li-Fraumeni-Syndrom, einer autosomal-dominant vererbbaren Erkrankung, die mit multiplen Tumoren einhergeht, welche oft im frühen Lebensalter auftreten. Sirias 14-jähriger Schwester Giada musste sich aufgrund dessen bereits das linke Bein amputieren lassen. Nun ist bei Siria das Brustkrebsrisiko auf fast 100 Prozent gestiegen: "Vor Kurzem hatte ich ein MRT und da hat man drei Punkte gesehen. Und deswegen ist es noch mal ein Punkt, wo ich sage: Okay, die Brüste müssen so schnell wie möglich raus." Ihr Termin soll schon bald anstehen.

Gegenüber Promiflash hatte Siria bereits erklärt, dass sie sich anschließend Implantate einsetzen lassen möchte, um weiterhin ganz Frau zu sein. Und vielleicht erfülle sie sich dabei noch einen Größenwunsch: "Ich denke, der Arzt wird mich dabei gut beraten, aber gegen etwas mehr hätte ich nichts einzuwenden", hatte sie damals erzählt. Für Siria ist es zwar belastend zu wissen, dass sie vom Tod verfolgt wird, sie möchte aber weiterhin stark bleiben und kämpfen.

