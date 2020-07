Na, erkannt? Freche Kurzhaarfrisur, süßes Rüschenkleid, dunkle Rehaugen und ein strahlendes Lächeln – kein Wunder, dass dieser kleine Fratz schon einige Jahre später seinen großen Durchbruch in der Disney-Welt schaffen sollte. Anlässlich ihres 34. Geburtstages hat eine internationale Schauspielgröße jetzt diese zuckersüße Erinnerung an ihre Kindertage geteilt. Habt ihr erraten, welcher amerikanische Megastar auf dem Retro-Foto in Schwarz-Weiß zu sehen ist?

Der kleine Fratz auf dem nostalgischen Bild ist tatsächlich Schauspielerin Lindsay Lohan (34). Auf ihrem Instagram-Account postete die "Ein Zwilling kommt selten allein"-Darstellerin heute Nachmittag das Foto von sich als kleines Mädchen mit den Worten: "Ich habe Geburtstag." Von ihren signifikanten hellrot leuchtenden Haaren war damals allerdings noch nichts zu sehen. Die Fans sind beim Anblick der Mini-Lindsay dennoch total aus dem Häuschen und hinterlassen unter dem Beitrag nicht nur jede Menge Herzchen, sondern auch zahlreiche Glückwünsche.

Erst vor wenigen Wochen wurde die Hoffnung der Fans auf ein Revival von Lindsays Paraderolle im Kultstreifen "Girls Club – Vorsicht bissig!" geweckt. Das Hollywood-Sternchen selbst hatte in einem Interview mit der Daily Mail selbst verraten, dass ein zweiter Teil des Klassikers ihr persönliches Nonplusultra wäre. "Natürlich würde ich 'Ja' sagen. Es wäre mein größter Traum", meinte das heutige Geburtstagskind im vergangenen Mai.

Getty Images Schauspielerin Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan im Januar 2019



