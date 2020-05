Lindsay Lohan (33) hofft auf eine Fortsetzung des Filmhits "Girls Club – Vorsicht bissig"! Das Hollywood-Sternchen sehne den Tag herbei, an dem sie angefragt wird, erneut die Hauptrolle in der Komödie zu spielen. 2004 verkörperte der Disney-Star in dem Kassenschlager die Figur der Cady Heron, die als Neuankömmling in die Fänge einer berühmt-berüchtigten Girl Gang gerät. Jetzt offenbart die Schauspielerin: Ein zweiter Teil des Klassikers wäre ihr persönliches Nonplusultra!

Mit seiner klassischen American-High-School-Story avancierte "Girls Club" zum Kultstreifen und verlieh seinen Darstellerinnen Ikonen-Status. Nun ist Lindsay offenbar scharf auf ein Revival und versetzt ihre Fans damit in Aufregung. Ob sie im Falle einer Fortsetzung ein Rollenangebot annehmen würde? "Natürlich würde ich ja sagen. Es wäre mein größter Traum", antwortete der Disney-Star gegenüber Daily Mail entschlossen. Die Popsängerin habe darüber bereits mit dem Regisseur des Films, Mark Waters, gesprochen. Auch Rachel McAdams (41), die die toughe Anführerin der Girl Gang – Regina George – spielte, habe großes Interesse gezeigt. Kürzlich verriet sie live in einem Instagram-Video: "Es wäre großartig zu wissen, wie Reginas Leben weiterging!"

Mit "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday" etablierte sich Lindsay Lohan zu einer festen Leinwandgröße. In den letzten Jahren wurde es um die 33-Jährige ruhiger. Doch vor Kurzem meldete sich die Beauty zurück –und kündigte ein großes Musik-Comeback an.



Getty Images Lindsay Lohan auf der Premiere von "Girls Club – Vorsicht bissig!" Im Jahr 2004 in Los Angeles

United Archives GmbH Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert und Rachel McAdams in "Girls Club"

Frederic J. Brown/AFP/Getty Images Rachel McAdams bei der "Doctor Strange"-Premiere



