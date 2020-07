Jade Thirlwall (27) hat offenbar wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Erst im vergangenen Juli wurde bekannt, dass die Little Mix-Sängerin sich von ihrem langjährigen Freund Jed Elliott getrennt hat. Seither galt die Musikerin offiziell als Single. Doch seit ein paar Wochen gibt es neue Liebesgerüchte, die jetzt noch mal ordentlich angeheizt wurden. Jade scheint den Schauspieler Jordan Stephens zu daten!

Seit einigen Wochen werden die 27-Jährige und der Rizzle-Kicks-Star immer wieder gemeinsam auf Black-Lives-Matter-Demos gesichtet – und bringen damit die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Jetzt wurden die beiden erneut zusammen abgelichtet. Dabei sieht dieser Schnappschuss verdächtig nach einem Pärchenfoto aus. Das Bild, das auf Instagram veröffentlicht wurde, entstand am vergangenen Wochenende auf einer Black-Trans-Lives-Matter-Demo in London. Darauf hat Jordan den Arm um Jade gelegt, während sie sich liebevoll an ihn kuschelt.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, hatten Jade und Jordan erst im Mai ihr allererstes Date. Das fand aber offenbar noch unter Einhaltung aller Social-Distancing-Regeln statt. Bislang äußerten sich die beiden Musiker noch nicht zu den Turtelgerüchten.

Getty Images Jordan Stephens bei den National Television Awards, 2020

Getty Images Jade Thirlwall, Sängerin bei Little Mix

Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020



