Little-Mix-Girls wollten Jade mit Prinz Harry verkuppeln

Jade Thirlwall (31) wäre fast eine waschechte Royal geworden – zumindest wenn es nach ihren ehemaligen Little Mix-Bandkolleginnen Jesy Nelson (33), Perrie Edwards (31) und Leigh-Anne Pinnock (32) gegangen wäre! Wie die Sängerin in dem Podcast "Sidetracked" Nick Grimshaw (39) verrät, wollten ihre Freundinnen sie einst mit niemand Geringerem als Prinz Harry (39) verkuppeln! "Wir traten bei der Royal Variety Performance auf, und ich war zu der Zeit Single und die Mädels sagten: 'Oh, Harry – du könntest eine Chance haben!' Ich dachte: 'Oh Gott, jetzt geht es los. Sie waren diese Art von Freunden!'", erinnert sich Jade schmunzelnd zurück.

Denn anders als Jesy, Perrie und Leigh-Anne war die "Angel Of My Dreams"-Interpretin von der Idee alles andere als begeistert – als der heute 39-Jährige auf die Musikerinnen zuging, bekam sie sogar richtig Bammel! "Ich fing an, nervös zu werden. [...] Ich dachte nur... nicht vor dem Prinzen von England! Ich bin ja dafür, Frauen beim Ausgehen zu beflügeln, aber nicht in dieser Situation! Er muss gedacht haben, was für ein komischer Kauz!", lacht Jade außerdem in dem Gespräch und gibt zu: "Ich kann sowieso nicht flirten, also war da definitiv nichts dergleichen!"

Auch wenn das Verkuppeln damals kläglich gescheitert war, fanden sowohl Harry als auch Jade ihr Liebesglück: Während der jüngste Sohn von König Charles (75) seit 2018 mit seiner Frau Meghan (43) verheiratet ist, datet die 31-Jährige seit vier Jahren den britischen Sänger Jordan Stephens (32). "Wir hatten ein paar Zoom-Dates während des Lockdowns", verriet Jade in der "The Jonathan Ross Show". Danach haben sich die Turteltauben unter Einhaltung der Abstandsregelungen im Greenwich Park in London getroffen: "Das war schön, weil wir uns so richtig gut kennenlernen konnten." Seitdem halten die beiden Musiker ihre Beziehung aber weitestgehend privat.

Getty Images Little Mix bei den MTV EMAs 2018

Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

