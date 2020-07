Andrej Mangold (33) meldet sich mit einem Sommerhaus-Update! Seit einigen Wochen ist endlich klar, welche Promis dieses Jahr im neuen Sommer-Domizil in Bocholt um den Gewinn der diesjährigen Ausgabe des VIP-Pärchen-Kampfes ringen. Neben Georgina Fleur (30) und Annemarie Eilfeld (30) sind auch der ehemalige Bachelor und seine Freundin Jennifer Lange (26) mit von der Partie. Die Dreharbeiten sind nun abgeschlossen und die Stars auch wieder auf Social Media aktiv. Dort zieht der Ex-Rosenverteiler jetzt ein erstes Fazit.

"Wir sind zurück aus dem Sommerhaus und das war wirklich eine Grenzerfahrung", gibt der Sportler auf seinem Instagram-Kanal zu. Mehr Infos darf er zu dem Inhalt der Sendung vor der Ausstrahlung zwar noch nicht geben – er teasert aber bereits an, dass wohl so Einiges in der Show passieren wird. "Seid euch sicher: Bei der Ausstrahlung werdet ihr ganz schön staunen, sowohl positiv als auch negativ", schreibt Andrej zu seinem Posting.

Ob er dabei vielleicht auf einen Streit mit Mitbewohnerin und Ex-Flirt Evanthia Benetatou (28) anspielt? Die Fans munkelten bereits, dass es zwischen ihnen zu Zoff kommen könnte. Außerdem ist bereits klar, dass Rotschopf Georgina und ihr Partner Kubilay Özdemir für mächtig Wirbel sorgen werden. Sie waren schon nach drei Tagen wieder aus der Villa ausgezogen. Die TV-Bekanntheit hatte dabei sogar angedeutet, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de