Sie hat eines der bekanntesten Gesichter der Welt! Die US-amerikanische Schauspielerin Reese Witherspoon (44) war nicht nur schon in absoluten Erfolgsfilmen wie "Wasser für die Elefanten", "Natürlich Blond" und "Vanity Fair" zu sehen, sondern wurde für ihre schauspielerische Leistung auch mit etlichen Auszeichnungen geehrt. Vor Kurzem wurde die hübsche Blondine von einem Fan auf der Straße angesprochen – erst einmal nichts Besonderes für einen Hollywood-Star. Allerdings wurde Reese dabei für die Sängerin Carrie Underwood (37) gehalten!

Reese erzählte ihrer Community jetzt von dieser besonderen Begegnung via Twitter. "An die Frau, die mich auf dem Parkplatz gefragt hat, ob ich Carrie Underwood sei: Du hast mir den Tag versüßt!", berichtete die Oscar-Preisträgerin. Auf diese Situation reagierte sie also nicht nur mit einer ordentlichen Portion Humor, sie sah die Verwechslung auch als Kompliment. Ihre Promikollegin Carrie war ebenfalls alles andere als verärgert. "Deinen Tag?! Diese Lady hat mir das ganze Leben versüßt!", antwortete die "Before He Cheats"-Interpretin.

Auf den Tweet des Stars meldete sich auch der Fan, der die beiden Promidamen verwechselt hatte. "Das war ich. Ich schwöre, als ich weggegangen bin, dachte ich mir noch: 'Das war Reese Witherspoon'!", schrieb der Bewunderer auf der Nachrichtenplattform. Reese hätte in diesem Moment einen Hut und eine Gesichtsmaske getragen, deswegen sei es schwierig gewesen, das Gesicht des Stars auf Anhieb zu erkennen.

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Carrie Underwood, Musikerin

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon, Schauspielerin



