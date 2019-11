Sie wird ihre Fans wohl nie mit einer anderen Haarfarbe überraschen: Reese Witherspoon (43) gilt neben "Everybody's-Darling" Jennifer Aniston (50) als der absolute Sonnenschein in Amerika. Ihre Rolle als Elle Woods in "Natürlich Blond" verhalf ihr in 2001 zu einem plötzlichen Welt-Erfolg als Schauspielerin. Kein Wunder, dass Mitte nächsten Jahres nach 16 Jahren Pause von diesem Streifen ein dritter Teil in die Kinos kommen wird. Jetzt gibt sie zum ersten Mal zu, wie sehr diese Komödie ihr Leben tatsächlich auf den Kopf gestellt hat!

Die Schauspielerin erzählte in der The Graham Norton Show ganz offen, dass sie während des Kinostarts von "Natürlich Blond" gar nicht in Amerika, sondern in England gewesen sei. "Aber als ich dann aus England zurück nach Hause kam, hat sich mein Leben danach einfach für immer verändert." Ihre Barbie-Rolle hätte aber auch noch einen anderen Vorteil gehabt: "Ich habe die ganze Kleidung von Elle Woods behalten. Inklusive der 77 Schuhpaare von Jimmy Choo", freute sich die 43-Jährige.

Dass die Protagonistin Elle Woods auch viele Promis in ihrer Jugend begleitet hat, zeigte auch Kim Kardashian (39) in ihren diesjährigen Halloween-Posts. Sie verkleidete sich nämlich als die blonde Harvard-Studentin und produzierte sogar ein eigenes Video dafür. "Das ist das Beste, was ich je gesehen habe", schwärmten ihre Fans auf Instagram.

