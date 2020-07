Wie die Mutter, so die Tochter! Kylie Jenner (22) ist eine der wohlhabendsten Frauen der Welt. Mit ihrer Kosmetikfirma scheffelte die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit in den vergangenen Jahren viele Millionen. Vor allem Tochter Stormi (2) profitiert davon – die kleine Maus wächst nämlich mit einer Menge Reichtum auf. Das spiegelt sich auch bei ihrem Spielzeug wider: Stormi hat mittlerweile beinahe genauso viele Autos wie Mama Kylie!

Vor wenigen Tagen präsentierte die 22-Jährige ihren Fans, welch großen Fuhrpark ihr Töchterchen besitzt. In Kylies Instagram-Story stürmte die Zweijährige ganz aufgeregt auf ihren Geländewagen im Mini-Format los, nur um später doch lieber mit ihrem kleinen Roller die Garage unsicher zu machen. Und damit nicht genug! Natürlich besitzt Stormi auch ein richtiges Frauengefährt: ein kleines, rosafarbenes Ca­b­ri­o­let, das die Make-up-Queen ebenfalls ziemlich stolz ihrer Community zeigte.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Kylie ihren Fans einen kleinen Einblick in Stormis Spielparadies gegeben. So hatte die Unternehmerin ihre kleine Tochter beim ausgelassenen Spielen gefilmt. Fans war damals vor allem der Berg von Kuscheltieren aufgefallen. Was haltet ihr von so viel Spielzeug? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Websters Spielzeugauto

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de