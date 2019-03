Stormi Webster (1) ist schon jetzt ein echtes Luxus-Girl! Seit ihrer Geburt wird die Tochter von Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) mit Geschenken überhäuft: Eine Diamantkette von Papa oder eine eigene Designertasche von Mama – die Kleine wächst ziemlich verwöhnt auf. Zuletzt hatten ihre Eltern für die Einjährige sogar eine üppige Geburtstagsparty mit dem Namen "Stormiworld" geschmissen. Jetzt wird Stormi erneut reich beschenkt – und zwar mit einem individuell lackierten Mini-Lamborghini!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das New Yorker Barclay's Center jetzt die Bilder von Stormis neuestem Präsent: In grellen Neontönen angepinselt und mit coolen hochgeklappten Flügeltüren sticht der kleine Flitzer direkt ins Auge. Auf den Türen steht zudem "Stormiworld" geschrieben, während auf dem Heck der Schriftzug "Wish You Were Here" zu lesen ist, der Name der aktuellen Tour von Papa Travis. Zu den Aufnahmen erklärte der Location-Betreiber weiter, das Mini-Auto sei ein Geschenk des Barclay's Centers an Stormi – Anlass dafür ist ein Konzert ihres Vaters im Center.

Mit dem neuen fahrbaren Untersatz steht nun ein weiterer Lambo in der Garage von Kylie und Travis: Die Unternehmerin selbst ist ein riesiger Fan der Luxus-Schlitten und besitzt neben einer schwarzen Version auch einen Wagen in grellem Orange.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / barclayscenter Miniatur-Lamborghini für Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

