Einen derart unerfahrenen Cast hatte sicher noch keine deutsche Kuppelshow zu bieten! Seit Kurzem flimmert jeden Donnerstag die Neuauflage der Show Beauty & The Nerd auf ProSieben über die TV-Bildschirme. Acht Beautys müssen sich dabei mit acht Nerds in einer Villa auf Ibiza verpaaren, mit dem sie die nächsten sechs Wochen verbringen. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro – und vielleicht ja auch die eine oder andere Partnerschaft. Fünf der Nerds gaben jetzt jedenfalls zu: Es wäre ihre erste, denn sie sind allesamt noch unschuldig!

Zu Sven K., der in der Sendung im Priestergewand vorstellig wurde und immer ein Fläschchen Weihwasser dabei hat, passte das Thema Sex beispielsweise gar nicht zum Lebenskonzept, wie der Theologie-Student gegenüber Bild preisgibt: "Die Sexualität gehört in die Ehe. Deshalb habe ich mir das aufgespart." Sein Namensvetter Sven L., der bekennender Computerfreak ist, sei ebenfalls noch eine männliche Jungfrau. Das liege in erster Linie an seinem bislang fehlenden Selbstwertgefühl. Knallhart beschreibt er: "Ich hatte auch keine F***-Beziehungen. Da ist bei mir tote Hose angesagt. Das spielt sich bei mir nur auf dem PC ab, da schaue ich gerne Schmuddelfilme an."

Der 21-jährige Kandidat Illya sei bisher noch auf der Suche nach der Frau fürs Leben – mit der könne er sich dann auch ein Schäferstündchen vorstellen. Der Sachse Elias hatte in dem Kuppelformat bereits Glück und seinen ersten Zungenkuss abgestaubt. Dem Fantasy-Liebhaber sei das zwar ungewohnt vorgekommen, es sei aber letztlich sehr schön gewesen: "Ich bin noch nie einem Mädchen so nah gekommen", verrät er. Schließlich sei auch der ausgeschiedene Berliner Dion bislang noch nie mit einer Frau in der Kiste gewesen. Damit hat nur der Superman-Fan Julien, der aktuell noch aus der Nerd-Riege dabei ist, sexuelle Erfahrungen vorzuweisen. Ob er die im TV noch ausbauen wird, bleibt abzuwarten.

