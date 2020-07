Jetzt wird alles für den Nachwuchs vorbereitet! Barbara Meier (33) ist aktuell hochschwanger. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin erwartet in wenigen Wochen mit Ehemann Klemens Hallmann ihr erstes Kind – eine Tochter! In den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft macht sich die Mama in spe natürlich auch schon so einige Gedanken über ihr Kind. Zum Beispiel: Wie die Kleine heißen soll oder dass sie ihre Liebe für Mathematik an sie weitergeben will. Jetzt bereitet die 33-Jährige alles für die Ankunft ihres Knirpses vor – inklusive Kinderzimmer!

"Ich bin die letzten Tage jetzt immer dabei gewesen, das Kinderzimmer hier einzurichten. Es ist eigentlich eh fertig, aber es fehlen natürlich noch ein paar kleine Details. [...] Man hat immer das Gefühl, nicht fertig zu sein und man könnte noch was verändern. Nestbautrieb", erzählte Barbara ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Schon vor der Geburt wird die kleine Maus mit zahlreichen Geschenken überhäuft, die jetzt im Kinderzimmer einen Platz finden. Unter anderem ist Barbaras Tochter bereits mit Stramplern, kleinen Outfits und zahlreichen Kuscheltieren ausgestattet.

Auch wenn Barbara und Klemens dank ihrer beruflichen Erfolge ihrem Kind einiges bieten können, soll ihr Nachwuchs keinesfalls übermäßig verwöhnt werden. "Wir werden auch versuchen, unsere Kinder mit guten Werten zu versorgen, bodenständig soweit es geht", verriet die 33-Jährige kürzlich im RTL-Interview.

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2018



