Ist Zac Efron (32) wieder in festen Händen? Seit der Trennung von Vanessa Hudgens (31) 2010 kursieren immer wieder neue Beziehungsgerüchte um den Schauspieler. Zwischenzeitlich gab es sogar Vermutungen, dass es Zac auf Selena Gomez (27) abgesehen haben könnte. Sein zunächst ernst erscheinender Flirt mit Schwimmerin Sarah Bro (23) war im Juli des vergangenen Jahres wieder vorbei. Nun soll der High School Musical-Hottie aber tatsächlich wieder vergeben sein – und das an eine alte Bekannte!

Angeblich hat sich die Schauspielerin Halston Sage (26) den Frauenschwarm geschnappt. Die beiden haben sich schon vor über sechs Jahren bei den Dreharbeiten zum Film "Bad Neighbors" kennengelernt. Eine Liebesbeziehung der beiden wurde bereits 2014 vermutet. Gegenüber US Weekly verrät ein Insider nun, dass es endgültig bei den beiden gefunkt haben soll. Zac und Halston seien in einer ernsten Partnerschaft und würden sich lieben: "Sie haben die Ferien zusammen verbracht, einen Teil davon in Santa Barbara".

Ob Zac und Halston tatsächlich zusammen sind, ist noch nicht offiziell bestätigt. Vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer für die alt eingesessenen "High School Musical"-Fans. Nach Vanessa Hudgens' vermeintlicher Trennung, wünschen sich viele ein Comeback des einstigen Traumpaares "Zanessa".

Getty Images Zac Efron im Mai 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Halston Sage im Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Zac Efron im April 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de