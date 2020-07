Der neue Netflix-Hit Süße Magnolien steht mit seinen Hauptcharakteren für starke Frauenrollen. Die drei besten Freundinnen Maddie Townsend (Joanna García, 40), Helen Decatur (Heather Headley, 45) und Dana Sue Sullivan (Brooke Elliott, 45) stehen sich gegenseitig in allen Lebenslagen bei und eröffnen zusammen sogar ein Spa. Doch damit die Zuschauerinnen auch was zum Schauen haben, gibt es in dem Format einige Hotties unter den Schauspielern zu entdecken. Promiflash stellt euch hier den männlichen Teil des Casts vor.

Justin Bruening

Ist Cal Maddox, der Baseball-Coach und ein ehemaliger Profi-Spieler. Er fängt an Maddie zu daten, was durch ihre Kinder und den Noch-Ehemann etwas erschwert wird. Doch die Gefühle der beiden scheinen stärker zu sein. Der 40-Jährige ist kein Unbekannter in der Serienlandschaft. Er hatte schon Rollen in "Switched at Birth", "Ravenswood" und Grey's Anatomy.

Michael Shenefelt

Ryan Wintergate kehrt nach Serenity zurück, um seine Verflossene Helen um noch eine Chance zu bitten. Ihre Liebe zerbrach dann aber ultimativ, weil Helen sich Kinder wünscht und er auf gar keinen Fall welche bekommen möchte. Vor "Süße Magnolien" hatte Michael Gastauftritte bei "Sleepy Hollow", Nashville und Stranger Things.

Chris Klein

Spielt den Stadtarzt Bill Townsend, den Ex-Mann von Maddie. Nach der Trennung kam er mit seiner Krankenschwester Noreen Fitzgibbons (Jamie Lynn Spears, 29) zusammen, mit der er ein gemeinsames Kind erwartet. Chris selbst ist ein echter Filmstar, er gehörte nämlich zur Besetzung der American Pie-Reihe.

Hunter Burke

Schlüpft in die Rolle des durchtrainierten Personal Trainers Trotter Vidhyarkorn, der dazu Cals bester Freund ist. Der bärtige Schönling war zuvor im Cast der Serie "Claws" vertreten.

Chris Medlin

Als Küchenhilfe Isaac sorgt der Schnuckel immer wieder für Chaos – seine eigentliche Mission ist nämlich nicht, das perfekte Gericht zu zaubern, sondern seine richtigen Eltern zu finden. Er wurde als Baby zur Adoption freigegeben. Chris kennt man unter anderem auch aus dem Musical zu dem Film "Girls Club – Vorsichtig bissig".

Frank Oakley III

Spielt in der Show als Harlan Bixby lediglich den Assistenten von Baseball-Coach Cal, ist aber in Sachen Sex-Appeal mindestens auf demselben Level. Frank ist demnächst in den drei neuen Filmen "Marvelous", "Order 86" und "Child" zu sehen. Dazu konnte er sich eine Rolle in der Serie "The Underground Railroad" sichern, wo er den Deacon spielt.

Brandon Quinn

War in seiner Rolle als Ronnie Sullivan, dem Ex von Dana und Vater von Annie (Anneliese Judge), nur in einer Folge zu sehen. Dies wird sich in der zweiten Staffel, sollte sie kommen, aber hoffentlich ändern. Brandon kennt man bereits aus Formaten wie "The Fosters" oder Vampire Diaries.

Chase Anderson

Spielt den heißen und äußerst sympathischen Gemüse-Farmer Jeremy Reynolds. Am Ende von Staffel eins sieht es ganz so aus, als würde sich zwischen ihm und Dana etwas anbahnen. Chase konnte man zuvor im Netflix-Revival des "Denver-Clans" sehen, wo er den Tony darstellte.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Justin Bruening

Anzeige

Netflix Michael Shenefelt und Heatehr Headley in "Süße Magnolien"

Anzeige

Instagram / iamchrisklein Chris Klein, Schauspieler

Getty Images Hunter Burke, Schauspieler

Instagram / mrmedlin Sänger Chris Medlin

Instagram / frankoakleythethird Frank Oakley III, Schauspieler

Instagram / thebrandonquinn Schauspieler Brandon Quinn

Instagram / _chaseanderson Chase Anderson, Schauspieler

Netflix Joanna Garcia und Justin Bruening



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de