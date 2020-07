Bernie Ecclestone (89) ist frischgebackener Vierfach-Vater! Anfang April wurde bekannt, dass der ehemalige Formel-1-Boss und seine Frau Fabiana Flosi den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Der 89-Jährige verkündete stolz die Geburt von Sohnemann Ace. Und nun will Bernie sein Papa-Glück auch mit der ganzen Welt teilen: Neue Fotos zeigen ihn und seine Frau mit dem frisch geschlüpften Nachwuchs.

Mit Daily Mail sprach der Milliardär über die Baby-Freuden und absolvierte sein erstes Fotoshooting mit seinem Söhnchen. Voller Liebe strahlt er den Kleinen an, während der friedlich in seinen Armen schlummert. "Es ist sein zweiter Tag auf der Welt und er macht zurzeit noch nicht viel, aber er ist Topform", schwärmte er im Interview. Und auch Mama Fabiana, die Ace am Mittwoch das Leben schenkte, betonte: "Ich bin sehr glücklich. Es hätte nicht besser laufen können."

Noch ist sein Spross viel zu jung, aber Bernie verkündete schon lange vor der Geburt, welche Zukunftspläne er für Klein-Ace hat. "Hoffentlich lernt er bald Backgammon spielen!", erklärte er in dem Bewusstsein, dass er aufgrund seines hohen Alters viele wichtige Momente verpassen werde.

Getty Images Fabiana Flosi und Bernie Ecclestone, 2005

Getty Images Bernie Ecclestone im September 2019

Getty Images Fabiana Flosi und Bernie Ecclestone in Abu Dhabi, 2018



