In letzter Zeit zog sich Cäcilia Zimmer immer mehr zurück. Eigentlich war die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in den sozialen Medien stets ziemlich aktiv: Ob Haar-Routine, Outfit-Tipps oder private Einblicke in ihren Model-Alltag – das alles konnten die Fans regelmäßig auf Cäcilias Account mit verfolgen. Vor Kurzem hatte sich die Brünette mehrere Wochen lang kaum noch gemeldet. Jetzt erklärte sie gegenüber Promiflash, was hinter der temporären Funkstille steckte.

"Momentan geht es mir nicht so gut. Ich habe sehr mit meiner Gesundheit zu kämpfen", gab Cäcilia im Interview mit Promiflash zu. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin leidet schon länger an einer Schilddrüsenüberfunktion. "Ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert, da ich nicht wusste, dass dies sehr gefährlich werden kann", räumte Cäcilia ein. Im vergangenen Jahr sei es ihr jedoch stressbedingt immer schlechter gegangen. "An manchen Tagen konnte ich kaum aufstehen oder atmen", erinnerte sie sich. Ihre Schilddrüse arbeite auf Hochtouren, was sich sehr auf ihren Körper und ihre Psyche auswirke.

Doch was kann Cäcilia gegen die Erkrankung tun? "Momentan behandle ich meine Schilddrüse mit Medikamenten, die mir relativ gut helfen", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie sich möglicherweise einer Operation unterziehen muss, sollten die Werte sich nicht verbessern.

Anzeige

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Model

Anzeige

Instagram / caeciliaofficial Ex-GNTM-Kandidatin Cäcilia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de