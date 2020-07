Das ist doch Romantik pur! Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (39) haben sich in der fünften Staffel der beliebten Tanzsendung Let's Dance kennengelernt und dort ihre Leidenschaft und Liebe füreinander gefunden. Mittlerweile sind das Model und der Tänzer bereits seit fünf Jahren verheiratet und lassen ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. So veröffentlichen sie immer wieder süße Aufnahmen von sich oder widmen sich gegenseitig rührende Worte im Netz. Jetzt präsentierte sich das Traumpaar kuschelnd vor einer Naturkulisse.

Auf Instagram teilte die brünette Beauty einen Schnappschuss, auf dem sie und Massimo es sich auf einem Stand-Up-Paddling-Board gemütlich machen und sich auf einem See treiben lassen. Der gebürtige Mannheimer hat seine Arme um Rebecca gelegt und gibt ihr einen Kuss auf die Wange, während sie fröhlich in die Kamera grinst. Dazu veröffentlichte sie noch ein lustiges Video, in dem die beiden auf dem wackligen Board ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Anscheinend genießen sie ihre Zweisamkeit mit einer Menge Spaß.

Auch die Fans schienen von diesem Anblick überzeugt zu sein. "Ich warte auf ein Baby von euch" oder "Wie geil! Wo ist euer Baby, das fehlt noch", schrieben zwei hoffnungsvolle User. Massimo hat das Nachwuchsthema bereits in einem Interview mit Gala angesprochen: "Dass wir irgendwann Kinder haben wollen, steht außer Frage." Doch ob sie diesbezüglich schon konkrete Pläne haben, verriet er nicht.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin

Getty Images Model Rebecca Mir

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2020 in Berlin



