Wird die Claßen-Familie bald schon größer? Bibi (27) und Julian (27) sind seit März stolze Eltern der kleinen Emily – und mit ihrem großen Bruder Lio (1) scheint das Familienglück perfekt zu sein. So verbrachten sie vor wenigen Tagen erst ihren ersten gemeinsamen Urlaub zu viert am Strand. Jetzt wollte ein Fan in einer Fragerunde wissen, wie Bibis und Julians weitere Nachwuchspläne aussehen.

"Ich würde mal sagen, wir sind nicht abgeneigt, ein drittes Kind zu bekommen", erklärte Bibi in einem YouTube-Video. Doch plane sie ihr nächstes Baby erst in den kommenden Jahren. "Aktuell können wir es uns nicht vorstellen, aber es ist das Schönste auf der Welt, Kinder zu haben", schwärmte die 27-Jährige. Es sei eine große Verantwortung, der sie sich erst in späterer Zukunft stellen wolle. "Wir sprechen uns noch mal in drei, vier, fünf Jahren", meinte die Kölnerin mit einem Lachen im Gesicht.

Dass die Zeit wie im Fluge vergeht, bemerkte Bibi bereits an dem Wachstumsschub ihres Sohnes. Auf Instagram teilte sie ein süßes Bild mit dem gar nicht mehr so kleinen Lio. "Er wird so schnell groß. Wenn das so weiter geht, holt er mich bald ein", stellte sie verblüfft fest.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Tochter Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio



