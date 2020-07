Fieser Body-Hate im Netz! YouTuberin Felicita, die die meisten wohl besser unter ihrem Pseudonym Citamaass (32) kennen, ist für ihre Liebe zur Fashion bekannt – und das für jede Körpergröße. Die 32-Jährige liebt jede Kurve an ihrem Körper und setzte erst vor wenigen Tagen mit einem Bikini-Bild ein Zeichen gegen böses Bodyshaming im Internet, das sie selbst schon zu oft erfahren hat. Jetzt wurde auch ihre Schwester Lea alias Leamaass Opfer von solchen Attacken – Felicita richtet sich nun öffentlich an den Netz-Troll!

Nach gemeinsamen Sporteinheiten im Gym, die Lea in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hatte, erhielt die Blondine wüste Beschimpfungen auf Social Media. Die Nachricht eines Users teilte sie mit ihrer Community: Darin beschimpft sie der Hater unter anderem als "fette Mastsau" – Lea postete daraufhin ein Bild mit Tränen in den Augen. Diese Hassnachricht geht für ihre Schwester Felicita zu weit – sie richtet sich direkt an den Cybermobber: "Wie widerlich können Menschen sein? Genau du machst diese Welt manchmal so hässlich. Ich wünschte, du könntest nur einen Funken von der Liebe besitzen, die meine Schwester täglich in ihrem Herzen trägt!", schrieb sie in ihrer Story.

Die Vloggerin möchte Lea Mut machen und sie von diesen böswilligen Kommentaren ablenken. Sie sendet ihr liebevolle Worte im Netz: "Ich schaue so oft zu dir hinauf, die Menschen sehen dein großes Herz und es gibt viele, die sehr neidisch darauf sind, bitte nehme dir so etwas niemals zu Herzen. Du bist ohne Mist für mich der schönste Mensch auf diesem Planeten."

