Georgina Fleur (30) sieht es gelassen! Aktuell muss sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin viel Kritik anhören. Der Grund dafür sind die intimen Einblicke, die das It-Girl seinen Fans im Netz gewährt. Auf der Internetplattform onlyfans.com stellte Georgina ihren Anhängern für 200 US-Dollar – umgerechnet rund 180 Euro – einen aufreizenden Clip zur Verfügung. Promiflash wollte nun von der rothaarigen Schönheit wissen, ob sie die heftigen Reaktionen nachvollziehen kann.

"Überhaupt nicht", erklärte Georgina nun gegenüber Promiflash. Sie kapiere nicht, warum sie so stark angefeindet werde. Laut der 30-Jährigen gebe es zudem, entgegen der Gerüchte, keinen Nacktfilm von ihr dort zu sehen. Eine mögliche Erklärung für das negative Feedback hat die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin auch schon. "Ich glaube, wir sind noch etwas konservativ hier in Deutschland." In Amerika sei das ganz anders. "Dort machen es YouTube-Stars und Influencer, also quasi die Vorbilder der jungen Generation", so die selbstbewusste Heidelbergerin. "Ich spreche ja ein älteres Publikum an und möchte eben nicht, dass Zehn-, Elf- oder Zwölfjährige schon in der heilen Social-Media-Welt mit meinen freizügigeren Fotos konfrontiert werden", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit.

Das war nicht das erste Mal, dass Georgina so offen über ihre Aktivitäten auf der Plattform onlyfans.com gesprochen hat. Vor wenigen Tagen verriet sie gegenüber RTL: "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Videos und Bilder. Die entsprechen absolut meinem Geschmack, ich finde die on point, wunderschön und super, super sexy."

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

ActionPress Georgina Fleur, It-Girl



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de