Was hat es mit den freizügigen Aufnahmen dieses Stars auf sich? Erst vor Kurzem sorgte Georgina Fleur (30) mit einem erotischen Clip für etliche Schlagzeilen. Denn die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin bietet ihren Fans im Internet aktuell einen besonders tiefen Einblick in ihre Privatsphäre – gegen Geld. Doch was genau steckt dahinter? Jetzt spricht Georgina offen über die erotischen Schnappschüsse im Netz!

Im Interview mit RTL zeigte die 30-Jährige nun pure Begeisterung für die frivolen Aufnahmen, die sie auf der Internetplattform onlyfans.com anbietet. "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Videos und Bilder. Die entsprechen absolut meinem Geschmack, ich finde die on point, wunderschön und super, supersexy", schwärmte das It-Girl über die Bilder, auf denen sie sich in knappen Dessous rekelt. Dieses exklusive Angebot lässt sich Georgina allerdings auch gut bezahlen – umgerechnet knapp 27 Euro kostet der Zugang für ihre Fans im Monat.

Dabei sei sich die Reality-Persönlichkeit sicher, Nacktfotos würde sie nicht hochladen. "Heutzutage stellt jeder bei Instagram seine Nacktbilder rein, man muss aber nicht alles von sich preisgeben", erklärte Georgina. Jedoch scheinen ihre Schnappschüsse sowieso gut anzukommen, denn sie habe mittlerweile sogar mehr Likes als eine große US-amerikanische Influencerin.

