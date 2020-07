Wie stehen Hanna Annika und Till Adam wirklich zueinander? Die Lehramtsstudentin und der Bademeister stellten ihre Liebe bei Temptation Island auf die Probe – allerdings ohne Erfolg: Trotz eines Heiratsantrags im Finale ging die Beziehung der beiden nur kurz nach den Dreharbeiten in die Brüche. Wie Till verriet, soll Hanna sogar jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Dabei hatte er sich gewünscht, wenigstens in einem freundschaftlichen Verhältnis zu bleiben. Jetzt sind sich die beiden aber offenbar wieder über den Weg gelaufen!

Sowohl Till als auch Hanna teilten in ihren Instagram-Storys, dass sie einen Trip nach Hamburg gemacht haben. Beide posteten zunächst Eindrücke von einem Besuch der Reeperbahn und einem anschließenden Abstecher in eine Sky-Bar – spätestens dort müssten sich die beiden über den Weg gelaufen sein: Denn bei der Bar handelt es sich ohne Zweifel um ein und dieselbe. Till und Hanna scheinen sogar an einem Tisch gesessen zu haben, da sie zeitgleich Schnappschüsse vor der gleichen Kulisse hochluden. Im Hintergrund ist jeweils ein und dasselbe Hochhaus zu erkennen.

Darüber hinaus schrieb der Kieler zu einer seiner Storys: "Stell dir vor, deine große Liebe läuft an dir vorbei und du schaust nur auf dein Smartphone." Das könnte womöglich eine Anspielung auf seine Begegnung mit Hanna sein. Haben sie vielleicht doch eine Freundschaft hinbekommen oder geht zwischen ihnen vielleicht mehr? Stimmt ab!

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im Juli 2020 in Hamburg

Instagram / tilladam23 Till Adam im Juli 2020 in Hamburg

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam



