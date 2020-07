Kate Beckinsale (46) lässt sich dumme Kommentare nicht gefallen! Die schöne Schauspielerin ist in den vergangenen Monaten vor allem wegen einer Sache in den Schlagzeilen: ihrem Liebesleben! Im vergangenen Jahr ging sie noch mit Pete Davidson (26) durchs Leben, nach der Trennung wurde ihr ein Techtelmechtel mit Machine Gun Kelly (30) nachgesagt und aktuell ist sie glücklich an Sänger Goody Grace (23) vergeben. Was all diese Männer gemeinsam haben? Sie sind deutlich jünger als die Brünette. Für ihren Männergeschmack muss sich Kate immer wieder Kritik anhören – die sie so nicht auf sich sitzen lassen kann!

Auf Instagram postete sie nun zwei Videos, die sie und ihre Katze mit zahlreichen angeklebten Kulleraugen im Gesicht zeigen. Die lustigen Aufnahmen wurden aber schnell zur Nebensache, denn unter dem Beitrag wollte die Community viel lieber mehr aus Kates Privatleben erfahren. "Warum datest du nur Typen, die deine Kinder sein könnten?", stichelte ein Follower. Und die 46-Jährige? Die ließ es sich nicht nehmen, prompt zu antworten: "Jede Beziehung, die ich hatte, diente ausschließlich dazu, dich zu ärgern."

Auch auf die Feststellung eines anderen Users reagierte Kate schlagfertig: "Du brauchst einen Mann", lautete der fiese Kommentar. "Sag mir, warum? Damit ich aufhöre, Augen auf die Katze zu kleben? Was ist, wenn er die Augen auf der Katze mag? Was, wenn ich nicht damit aufhöre? Wie wird er mir in dieser Situation helfen können?", hakte die Britin stattdessen sarkastisch nach.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Katze im Juni 2020

Getty Images Kate Beckinsale auf der Aftershow-Party der Golden Globes, Januar 2020

Rachpoot/MEGA Goody Grace und Kate Beckinsale in West Hollywood, Mai 2020



