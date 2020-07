Davide Tolone war beim Tätowierer! Der ehemalige Temptation Island-Kandidat hatte sich auf die Insel der Verführung gewagt, um seine und Siria Campanozzis Liebe auf die Probe zu stellen. Dabei hat der Reality-TV-Star das Vertrauen seiner Liebsten gebrochen, sodass sie noch während der Sendung den Schlussstrich zog. Mittlerweile sind sie aber wieder ein glückliches Paar. Jetzt präsentierte Davide sein neues Mega-Tattoo, welches seine Brust mit einem motivierenden Spruch ziert.

In seiner Instagram-Story präsentierte der Pforzheimer mit italienischen Wurzeln seinen Fans das XXL-Kunstwerk auf seinem Körper. Er ließ sich "Credi in te stesso" auf die Brust stechen, was zu Deutsch "Glaube an dich selbst" heißt. Als Schmuck über der Zeile entschied sich Davide noch für zwei große Rosen. "Ich habe ein Bild mitgebracht, und das sieht jetzt genau so aus", meinte der Influencer ganz stolz und lobte seinen Tätowierer. Doch was er sich genau bei diesem Tattoo gedacht hat, verriet er noch nicht.

Ob das Liebes-Comeback zwischen Davide und Siria hinter der Bedeutung des Tattoos steckt? Denn die 20-Jährige hatte eigentlich mit der Beziehung abgeschlossen, doch der Influencer hatte die Hoffnung nicht verloren und kämpfte immer wieder um seine Liebste. Letztendlich hat er es alleine geschafft, seine Freundin zurückzuerobern.

Instagram / davidedondale Davide Tolones neues Tattoo

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Paar Siria und Davide



