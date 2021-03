Hat Siria Campanozzi (21) ihre Operation gut überstanden? Der Temptation Island-Star leidet an dem Li-Fraumeni-Syndrom – der seltene Gendefekt fördert die Bildung von Tumoren. Um ihr Krebsrisiko von 100 auf 70 Prozent zu reduzieren, musste die Brünette schnell handeln und sich die Brüste entfernen lassen. Wie es Siria nach dem Eingriff geht, hat ihr Partner Davide Tolone (22) jetzt gegenüber Promiflash verraten.

Im Interview mit Promiflash erzählt der ehemalige #CoupleChallenge-Kandidat, dass so weit alles nach Plan verlaufen sei: "Laut dem Arzt ist die OP sehr gut verlaufen, aktuell geht es ihr, was Schmerzen angeht, ganz okay. Am Anfang hatte sie jedoch starke Rückenschmerzen." Siria scheint die Operation also einigermaßen gut weggesteckt zu haben – was ihr allerdings Sorgen bereiten würde, seien die Gewebeproben, die die Ärzte entnommen hätten. "Sie hat eher Bangen um die Ergebnisse der Biopsie", meint Davide.

Mit ihrer Erkrankung läuft Siria Gefahr, bereits in jungen Jahren an allen möglich Krebsarten zu erkranken. Auch diverse Familienmitglieder der 21-Jährigen sind betroffen: Ihr Vater war tragischerweise bereits im Alter von nur 38 Jahren verstorben und ihrer 16-jährigen Schwester musste schon ein Bein amputiert werden, weil sie einen Tumor im Oberschenkel hatte.

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Realitystar

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone

Instagram / davidedondale Davide Tolone, 2020

