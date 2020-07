Wie soll es in der Beziehung von Siria Campanozzi und Davide Tolone weitergehen? Erst seit wenigen Tagen sind die beiden ehemaligen Temptation Island-Kandidaten wieder ein Paar. Die Pforzheimerin hatte sich vorübergehend von dem Friseur-Azubi getrennt, nachdem er in der Show angeblich zu heftig mit anderen Single-Frauen geflirtet hatte. Doch Davide konnte seine Jugendliebe zurückgewinnen und scheint mit ihr seitdem glücklicher denn je: Die beiden haben sogar große Zukunftspläne!

Im Interview mit Promiflash offenbarte der Tattoo-Liebhaber: "Wir wollen auf jeden Fall zusammenziehen [...] Ob das hier jetzt irgendwo was wird im Kreis Pforzheim oder bei Köln, das steht jetzt noch in den Wolken." Doch zunächst wollen die beiden erst einmal die Beziehung wieder festigen und eine Basis finden. Demnach hätten sie es auch in puncto Hochzeit und Nachwuchs noch nicht besonders eilig. "Das hat alles noch Zeit. Klar wollen wir irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Das wollten wir schon immer, schon damals, als wir zusammen waren. Wir lassen jetzt alles auf uns zukommen", erklärte Davide.

Zu ihrem Liebes-Comeback war es ein langer Weg. Davide bemühte sich sehr, um das Herz seiner Freundin erneut zu erobern: Er überraschte sie während eines TV-Auftritts mit einem riesigen Blumenstrauß, zog sich für sie Frauenklamotten an oder organisierte einen Trip in die Schweiz.

Davide Tolone, Reality-TV-Bekanntheit

Siria Campanozzi im März 2020 in Karlsruhe

Davide Tolone im Juni 2020 in Bretten, Baden-Württemberg



