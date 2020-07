Erfindet sich KJ Apa (23) etwa mal wieder neu? Als Schauspieler ist es der Riverdale-Star gewöhnt, immer wieder in andere Rollen zu schlüpfen. Seit der ersten Staffel spielt er in der beliebten Serie den Charakter Archie Andrews. Regelmäßig ließ sich KJ für seine Rolle die Haarpracht rot färben. Die feuerfarbene Mähne trägt der Hottie auch in seinem aktuellen Post – trotzdem hätte man ihn darauf beinahe nicht erkannt.

Normalerweise zeigt sich der Serienstar entweder mit brünetter Mähne – die Haare oben etwas länger, an den Seiten abrasiert – oder für "Riverdale" eben mit roter Frise. Einen Bart trägt der Neuseeländer für gewöhnlich nicht. Auf Instagram zeigt er sich jetzt aber völlig verändert. Der Bart sprießt nur so und auch KJs Haare haben anscheinend schon lange keine Friseurschere mehr aus der Nähe gesehen.

Ob er sich gerade auf eine neue Rolle vorbereitet oder einfach mal Lust auf Strubbel-Look hatte, verrät der Schauspieler nicht. Wie gefällt euch der Style an KJ? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images KJ Apa im März 2020 in Hollywood

Instagram / kjapa KJ Apa, Schauspieler

Getty Images Schauspieler KJ Apa



