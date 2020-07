Na, da möchte jemand wohl auf keinen Fall erkannt werden! Doch wer versteckt sich hier auf den Straßen von Calabasas? Der Promi im grellen pinken Pulli gehört zu den bekanntesten Rappern, die das Musikbusiness zu bieten hat. Auch die Frau an seiner Seite ist mindestens genauso auffällig wie seine Klamotten auf diesem Schnappschuss und gilt als absolute Reality-TV-Queen. Habt ihr erraten, wer sich hier so heimlich vor den Paparazzi davonschleichen will?

Genau, es handelt sich hier um niemand Geringeren als den Musiker Kanye West (43). Offenbar wollte der Mann von Kim Kardashian (39) nicht erkannt werden: Mit einer Kapuze versucht er sein Gesicht zu verstecken und geht mit gesenktem Kopf die Straße entlang. Die geübten Paparazzi-Augen konnte er aber nicht in die Irre führen, sie lichteten den Künstler prompt mehrmals ab. Vielleicht hätte er sich auch einfach für eine andere Farbe als Pink entscheiden sollen, an dem Pulli kann man ja gar nicht vorbeischauen.

Dass der 43-Jährige und seine Liebste auf extravagante Looks stehen, ist kein Geheimnis. Auf seinem Instagram-Kanal teilte der US-Amerikaner vor wenigen Tagen ein paar Pics von einem gemeinsamen Ausflug. Das Power-Couple präsentierte sich seiner Community in einem gewagten Leder-Look, und das vor einer malerischen Naturkulisse.

MEGA Kanye West, Musiker

Getty Images Kanye West im Februar 2020

Getty Images Kanye West im November 2019 in New York City



