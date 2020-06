Kanye West (43) und seine Ehefrau Kim Kardashian (39) sind ein Power-Couple! Die US-Amerikaner sind bekannt für ihre ausgefallenen Looks. Gemeinsam meisterten sie schon etliche rote Teppiche oder auch Fashion-Shows. Doch vor Kurzem tauchten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Scheidung auf. Der Keeping up with the Kardashians-Star scheint jetzt mit innigen Schnappschüssen den Spekulationen ein Ende setzen zu wollen. Kim und Kanye wagten sich an einen Leder-Look und posierten gemeinsam vor einer Naturkulisse.

Auf Instagram teilte Kim gleich zwei Bilder mit ihrer besseren Hälfte und wünschte ihren Fans gleichzeitig einen "Schönen Sonntag." Das Auffällige hierbei sind die Outfits der beiden: Sie entschieden sich für einen Lederlook mitten in einer Landschaft. Während Kanye eine Jacke und eine lange Hose trägt, ist bei Kim eindeutig mehr Haut zu sehen. Die 39-Jährige zeigt ihre schmale Taille und setzt ihre Kehrseite gekonnt in Szene. Die beiden umarmen sich und posieren Hand in Hand vor der Kamera – eine Liebeskrise scheint es wohl nicht zu geben.

Kim probiert sich im Moment anscheinend an neuen Stilen aus: Vor einigen Tagen überraschte sie ihre Fans mit einem coolen Cowboy-Look. Ihre Schwester Khloé Kardashian (36) zeigte sich ebenfalls begeistert: "Verdammt", kommentierte die Blondine den Beitrag.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian, Unternehmerin



