Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) gehen ihren eigenen Weg. Seit Anfang April sind sie nämlich nicht länger Repräsentanten des britischen Königshauses. Schon kurz nach der Rücktrittsankündigung der beiden hatte Queen Elizabeth II. (94) klargemacht, dass sie dann auch nicht länger den Titel "Royal" für zukünftige Projekte nutzen dürften – das betraf vor allem ihre Wohltätigkeitsorganisation "Sussex Royal". Deshalb werden sie sich nun von ihr trennen.

Die entsprechenden Unterlagen hätten Harry und Meghan mittlerweile beim Companies House und der Charity Commission in Großbritannien eingereicht, erklärte ein Insider gegenüber News Week. Damit seien sie den früheren Ankündigungen nachgekommen, den Namen "Sussex Royal" nicht mehr zu verwenden. Die Schließung des Unternehmens werde in wenigen Tagen auch in den Aufzeichnungen festgehalten. Die Stiftung soll demnach eine Phase der "Liquidation" durchlaufen.

Harry und Meghan wollen ihre philanthropische Arbeit aber auch in Zukunft weiter verfolgen. Daher haben sie bereits eine neue Charity-Organisation gegründet – mit dem Namen "Archewell". Damit verweisen sie zum einen auf ihren Sohn Archie Harrison (1). Laut The Telegraph leite er sich aber auch von dem griechischen Wort für "Quelle der Aktion" ab.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de