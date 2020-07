Wer hat denn dieses süße Bild aus seiner Kindheit geteilt? Ein kleiner Tipp: Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle in dem Netflix-Hit Orange Is the New Black bekannt. Im Februar teilte sie mit ihren Fans die frohe Botschaft, dass sie erneut Mutter geworden ist, nachdem sie bereits 2018 ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte. Doch welche Bekanntheit verbirgt sich denn nun hinter diesem putzigen Throwback?

Bei dem frechen Mädchen handelt es sich tatsächlich um Laura Prepon (40)! Auf Instagram postete die US-Amerikanerin diesen coolen Schnappschuss von sich, wie sie geschockt in die Kamera schaut. "So sehe ich immer noch aus, wenn ich den letzten Muffin gegessen habe", scherzte die Ehefrau von Ben Foster (39) unter dem Beitrag. Mit der damals hellen Frisur ist die heute schwarzhaarige Beauty kaum wiederzuerkennen. Ihre Fans schienen auch verblüfft zu sein: "Oh mein Gott. Wie süß warst du denn", schrieb ein User.

Laura postete aber nicht nur Kinderbilder von sich selbst, sondern auch von ihren beiden Kleinen: Ganz stolz präsentierte sie ihren neugeborenen Sohn in ihren Armen. Mit einem breiten Schmunzeln auf den Lippen schien die Schauspielerin die Nähe zu dem kleinen Knirps in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige

Getty Images Laura Prepon bei der Premiere der siebten "Orange is the New Black"-Staffel in NYC im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Laura Prepon und Ben Foster bei den Gotham Awards 2018

Anzeige

Instagram / lauraprepon Laura Prepon und ihr Baby im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de