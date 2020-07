Aufgedeckt: Dieser Kandidat ist aus einem ganz anderen Grund bei Beauty & The Nerd! Illya kämpft seit ein paar Wochen mit seiner Beauty Kim um den Sieg in der Trash-Show. Doch plötzlich kam vor ein paar Tagen raus: Der 21-Jährige ist ein Schauspieler und auf seiner Sedcard gibt er in der Liste seiner Jobs sogar das TV-Format an. Ist er nun wirklich ein Nerd oder gibt er sich nur als einer aus? Das verrät der Reality-TV-Star nun im Promiflash-Interview.

"Ich bin ein Schauspieler ohne Ausbildung und ohne Ausbildung kriegt man in der heutigen Zeit keine anständigen Rollen – außer man wird entdeckt", gibt er im Gespräch zu. Das ist wohl auch der Grund gewesen, warum er sich äußerlich in einen Nerd verwandelt hat – doch er soll nicht das einzige Cast-Mitglied sein: "Viele der Teilnehmer bei 'Beauty & the Nerd' haben die Teilnahme dort als ein Sprungbrett für sich genutzt." Auch Illya wollte sich nicht die Chance entgehen lassen, durch diesen Auftritt an Reichweite zu gewinnen.

Ob Illyas Geständnis Auswirkungen haben wird? Schließlich hat er sich zusammen mit Kim in der vergangenen Folge ein Ticket für die finale Runde gesichert und damit die Chance auf 50.000 Euro. Ob es das Paar wirklich auf das Siegertreppchen schaffen wird, bleibt bis Donnerstag abzuwarten!

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd"

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

Instagram/kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd", April 2020



